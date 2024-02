Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid fällt am Dienstagmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 3,21 USD.

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 3,21 USD. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 77.520 Aktien.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 12,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 278,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,54 USD am 20.01.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 26,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.11.2023 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,40 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Lucid im vergangenen Quartal 137,81 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lucid 195,46 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Lucid am 21.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Lucid möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,361 USD je Lucid-Aktie stehen.

