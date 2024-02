Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verbilligt sich am Vormittag

Kurs der Lucid

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 2,94 EUR.

Die Aktie notierte um 08:49 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 2,94 EUR. In der Spitze fiel die Lucid-Aktie bis auf 2,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,99 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 205 Lucid-Aktien umgesetzt.

Bei 11,30 EUR erreichte der Titel am 07.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 283,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.01.2024 bei 2,33 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,84 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Lucid ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,40 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Lucid mit einem Umsatz von insgesamt 137,81 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,46 USD erwirtschaftet worden waren, um 29,49 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -1,361 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Abgaben

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus

NASDAQ 100-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels steigen