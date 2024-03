Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Lucid

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,4 Prozent auf 3,11 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 3,11 USD. Die Lucid-Aktie sank bis auf 3,10 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,17 USD. Bisher wurden heute 4.902.720 Lucid-Aktien gehandelt.

Bei 8,87 USD erreichte der Titel am 13.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 185,67 Prozent wieder erreichen. Am 20.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,54 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 21.02.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,28 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 157,15 USD – eine Minderung von 39,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 257,71 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2024 -1,083 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

