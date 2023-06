Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Lucid 6,10 EUR

Die Lucid-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 6,61 USD. Die Lucid-Aktie legte bis auf 6,65 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 4.445.558 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,78 USD an. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 69,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 6,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 7,87 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 08.05.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,43 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,05 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 159,09 Prozent auf 149,43 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 57,68 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,434 USD je Lucid-Aktie.

