Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verliert am Dienstagvormittag

Die Aktie verlor um 09:15 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 6,14 EUR. In der Spitze fiel die Lucid-Aktie bis auf 6,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 727 Stück.

Bei 21,37 EUR erreichte der Titel am 22.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 71,28 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,70 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.05.2023 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,43 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 149,43 USD – ein Plus von 159,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 57,68 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,434 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images