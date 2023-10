Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Lucid. Zuletzt stieg die Lucid-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 5,21 USD.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 5,21 USD zu. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 52.032 Lucid-Aktien.

Am 28.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,81 USD an. Mit einem Zuwachs von 241,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2023 auf bis zu 4,97 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.08.2023 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,33 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 150,87 USD – das entspricht einem Zuwachs von 55,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 97,34 USD erwirtschaftet worden.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 13.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,494 USD je Lucid-Aktie.

