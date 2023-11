Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 3,7 Prozent auf 4,45 USD nach.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,7 Prozent auf 4,45 USD. Im Tief verlor die Lucid-Aktie bis auf 4,42 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 4,67 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 5.301.776 Lucid-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,81 USD. Dieser Kurs wurde am 28.01.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lucid-Aktie 300,33 Prozent zulegen. Am 02.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,99 Prozent.

Lucid ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,33 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lucid mit einem Umsatz von insgesamt 150,87 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,34 USD erwirtschaftet worden waren, um 55,00 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,496 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone

Börse New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 im Plus