Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid büßt am Vormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 3,21 EUR.

Das Papier von Lucid befand sich um 09:19 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,9 Prozent auf 3,21 EUR ab. Die Lucid-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,21 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,26 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 115 Lucid-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.02.2023 bei 11,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 251,81 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 27,44 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 07.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 137,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 195,46 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lucid am 21.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lucid-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,361 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

