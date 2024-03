Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gibt am Vormittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 2,87 EUR abwärts.

Die Lucid-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:17 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 2,87 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lucid-Aktie ging bis auf 2,87 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 2,92 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.588 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2023 bei 8,07 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 180,64 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,93 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Lucid-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 21.02.2024 hat Lucid die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,29 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,28 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Lucid mit einem Umsatz von insgesamt 157,15 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 257,71 USD erwirtschaftet worden waren, um 39,02 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,083 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

