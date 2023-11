Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Lucid im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 4,25 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,6 Prozent auf 4,25 USD. In der Spitze fiel die Lucid-Aktie bis auf 4,24 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,32 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.950.983 Lucid-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2023 auf bis zu 17,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 319,06 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.11.2023 bei 3,96 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 6,82 Prozent sinken.

Am 07.08.2023 hat Lucid die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,33 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 97,34 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 150,87 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 26.02.2024 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,495 USD je Lucid-Aktie.

