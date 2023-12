Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von Lucid zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 4,41 USD.

Die Lucid-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,41 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 22.466 Lucid-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,81 USD) erklomm das Papier am 28.01.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 303,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lucid-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,62 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Lucid ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,40 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 137,81 USD – eine Minderung von 29,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 195,46 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2024 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,375 USD je Aktie ausweisen dürften.

