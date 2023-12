Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verteuert sich am Donnerstagvormittag

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 mittags mit Abgaben

Handel in New York: NASDAQ 100 steigt am Freitagnachmittag

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet

Lucid Aktie News: Anleger schicken Lucid am Mittwochmittag ins Plus

SpaceX Reportedly In Discussions Over Insider Shares Sale At An Astounding $175B Valuation

Elon Musk, X Face Legal Heat As Ex-Twitter Security Chief Alleges Unjust Firing Over Cost-Cutting Controversy

Heute im Fokus

Jefferies hebt TUI-Kursziel an. Barclays erhöht Deutsche Telekom-Kursziel. Renault will Produktionskosten mittels Digitalisierung senken. Stellantis protestiert gegen vermeintliche Wettbewerbsverzerrung in Kalifornien. Kapitalerhöhung bei ams OSRAM bald abgeschlossen. PVA Tepla-Finanzvorständin Ketter wird Chefin. SpaceX will wohl frisches Geld einsammeln. Sanofi will Schlagzahl in der Forschung erhöhen.