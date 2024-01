Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag in Rot

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt fiel die Lucid-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 3,75 USD ab.

Die Lucid-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,8 Prozent auf 3,75 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Lucid-Aktie bis auf 3,71 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,81 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 5.644.127 Lucid-Aktien.

Am 28.01.2023 markierte das Papier bei 17,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 78,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,62 USD fiel das Papier am 11.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Lucid ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,28 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 29,49 Prozent auf 137,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lucid 195,46 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2024 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,366 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

