Lucid Aktie News: Lucid am Nachmittag im Plus

Um 04:22 Uhr stieg die Lucid-Aktie. In der NDB-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 11,75 USD. Kurzfristig markierte die Lucid-Aktie bei 12,15 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 7.972.447 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,12 USD an. Gewinne von 60,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 92,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lucid ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,40 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,43 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 195,46 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 84.148,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,23 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.02.2024 dürfte Lucid die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,044 USD je Lucid-Aktie stehen.

