Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid legt am Donnerstagnachmittag zu

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lucid-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 3,39 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 3,39 USD zu. Die Lucid-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,40 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,38 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.191.097 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 12,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 258,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,54 USD ab. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 33,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 08.11.2023 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 137,81 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 195,46 USD in den Büchern gestanden.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Lucid rechnen Experten am 19.02.2025.

2023 dürfte Lucid einen Verlust von -1,361 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

