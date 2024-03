Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Mittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 3,16 USD.

Die Lucid-Aktie konnte um 11:53 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 3,16 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 42.147 Lucid-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2023 bei 8,87 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 180,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lucid-Aktie. Am 20.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,54 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 24,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 21.02.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 157,15 USD – das entspricht einem Minus von 39,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 257,71 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Lucid-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je Lucid-Aktie.

