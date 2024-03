Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger greifen bei Lucid am Nachmittag zu

Lucid im Blick

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,9 Prozent auf 3,18 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 3,18 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Lucid-Aktie bei 3,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,14 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 5.528.637 Stück.

Am 13.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 8,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 179,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,54 USD am 20.01.2024. Mit einem Kursverlust von 20,08 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 21.02.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,28 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 39,02 Prozent auf 157,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 257,71 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 02.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -1,103 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

