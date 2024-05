Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Lucid im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Lucid. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 2,69 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 2,69 USD. In der Spitze gewann die Lucid-Aktie bis auf 2,71 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,63 USD. Zuletzt wechselten 553.271 Lucid-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,37 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 210,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lucid-Aktie. Am 24.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 14,68 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lucid-Aktie.

Lucid ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 32,97 Prozent auf 172,74 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 257,71 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Lucid am 31.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,064 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert letztendlich im Minus

Lucid-Aktie nach enttäuschenden Zahlen unter Druck

Börse New York: NASDAQ 100 in der Verlustzone