Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid steigt am Mittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 6,49 USD zu.

Um 12:03 Uhr sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 6,49 USD zu. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 248.574 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2022 auf bis zu 19,71 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 67,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2023 auf bis zu 5,46 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 15,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Lucid veröffentlichte am 08.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,43 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 149,43 USD – ein Plus von 53,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 97,34 USD erwirtschaftet hatte.

Die Lucid-Bilanz für Q3 2023 wird am 13.11.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2023 -1,344 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

