Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verliert am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lucid. Zuletzt ging es für die Lucid-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 3,50 EUR.

Um 09:18 Uhr rutschte die Lucid-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 3,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Lucid-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,45 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,50 EUR. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.940 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 16,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lucid-Aktie 366,66 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,40 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 2,83 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lucid ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 137,81 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 195,46 USD umgesetzt worden waren.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.02.2024 präsentieren.

2023 dürfte Lucid einen Verlust von -1,366 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

