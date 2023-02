Lucid Aktie News: Lucid am Vormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Lucid 10,86 EUR

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der NDB-Sitzung 0,3 Prozent auf 11,53 USD.

Am 18.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 30,12 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 61,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (6,09 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 89,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lucid am 08.11.2022 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 84.148,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 195,46 USD im Vergleich zu 0,23 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.02.2023 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 26.02.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,044 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

