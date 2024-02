Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid legt am Mittag zu

Blick auf Lucid-Kurs

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Lucid legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,9 Prozent auf 3,54 USD.

Das Papier von Lucid konnte um 12:02 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,9 Prozent auf 3,54 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 60.872 Lucid-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,71 USD) erklomm das Papier am 10.02.2023. Gewinne von 230,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,54 USD fiel das Papier am 20.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Lucid-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 08.11.2023 hat Lucid die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,40 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lucid 137,81 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 195,46 USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.02.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Lucid möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,361 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

