Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lucid. Zuletzt ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 3,57 USD.

Die Lucid-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 3,57 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Lucid-Aktie bei 3,66 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,54 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 4.764.136 Lucid-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,71 USD erreichte der Titel am 10.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 69,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,54 USD. Dieser Wert wurde am 20.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,87 Prozent.

Lucid-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 08.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD gegenüber -0,40 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 137,81 USD – das entspricht einem Minus von 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,46 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Lucid-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,361 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Gewinnen

Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen