Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Freitagvormittag gefragt

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 3,24 EUR.

Die Lucid-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 3,24 EUR. In der Spitze legte die Lucid-Aktie bis auf 3,29 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,24 EUR. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 320 Aktien.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 10,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 237,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.01.2024 bei 2,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 08.11.2023 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,40 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 137,81 USD, gegenüber 195,46 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29,49 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Lucid-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,361 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

