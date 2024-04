Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid präsentiert sich am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 2,70 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 2,70 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Lucid-Aktie bei 2,77 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.705.916 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2023 auf bis zu 8,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 229,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 2,54 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.01.2024). Abschläge von 5,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Lucid-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 21.02.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,28 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 39,02 Prozent auf 157,15 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 257,71 USD erwirtschaftet worden.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Lucid im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,062 USD einfahren.

