Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im BX World-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 6,12 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im BX World-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 1,1 Prozent auf 6,12 CHF. Die Lucid-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,12 CHF an. Bei 6,12 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 4.000 Lucid-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.11.2022 auf bis zu 13,65 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 55,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.06.2023 (5,45 CHF). Abschläge von 10,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Lucid ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,33 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 150,87 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 97,34 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2023 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,464 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

NASDAQ-Wert Lucid-Aktie gefragt: Tesla-Konkurrent Lucid mit Umsatzsprung aber mehr Verlust

Ausblick: Lucid verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Analystenlieblinge in den Top-Branchen KI und EV: NVIDIA wird seinem Ruf gerecht - Tesla-Aktie nicht