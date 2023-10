Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid wird am Montagvormittag ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von Lucid gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 4,80 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Lucid-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr um 1,4 Prozent auf 4,80 EUR ab. Der Kurs der Lucid-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,80 EUR nach. Bei 4,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.805 Lucid-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.01.2023 auf bis zu 16,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 240,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,33 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 150,87 USD gegenüber 97,34 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 13.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,494 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich leichter

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert am Nachmittag

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt ab