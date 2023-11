Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

So bewegt sich Lucid

Die Aktie von Lucid zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Lucid-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 3,95 USD.

Mit einem Wert von 3,95 USD bewegte sich die Lucid-Aktie um 16:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Lucid-Aktie bis auf 4,04 USD. Die Lucid-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,95 USD ab. Mit einem Wert von 3,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 5.955.695 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 77,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,87 USD am 08.11.2023. Mit Abgaben von 2,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.11.2023 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,33 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 97,34 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 137,81 USD ausgewiesen.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.02.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,379 USD je Aktie ausweisen dürften.

