Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagvormittag verlustreich

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 3,65 EUR.

Um 09:18 Uhr fiel die Lucid-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 3,65 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Lucid-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,65 EUR aus. Mit einem Wert von 3,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.638 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 347,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lucid 137,81 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 97,34 USD erwirtschaftet worden.

Am 26.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,367 USD je Lucid-Aktie stehen.

