Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittwochvormittag gesucht

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Lucid-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 3,30 EUR zu.

Um 09:12 Uhr sprang die Lucid-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 3,30 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Lucid-Aktie bei 3,38 EUR. Mit einem Wert von 3,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.030 Stück gehandelt.

Lucid gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,40 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 137,81 USD im Vergleich zu 195,46 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Lucid am 26.02.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,366 USD je Lucid-Aktie stehen.

