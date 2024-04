Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid fällt am Mittwochnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 2,62 USD abwärts.

Die Lucid-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 2,62 USD. Die Lucid-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,60 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,63 USD. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 1.022.217 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,87 USD. Dieser Kurs wurde am 13.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 239,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,54 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Lucid-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 21.02.2024 vor. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,29 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 39,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 157,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 257,71 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 06.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Lucid.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2024 einen Verlust in Höhe von -1,030 USD ausweisen wird.

