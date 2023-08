Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Donnerstagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 7,10 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 7,10 USD zu. Die Lucid-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,20 USD an. Bei 7,20 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 7.708.016 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,16 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 169,79 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,46 USD fiel das Papier am 24.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 30,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 07.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,33 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 150,87 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lucid einen Umsatz von 97,34 USD eingefahren.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 13.11.2023 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,464 USD ausweisen wird.

