Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Lucid. Zuletzt konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 6,51 EUR.

Das Papier von Lucid konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 6,51 EUR. In der Spitze legte die Lucid-Aktie bis auf 6,51 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.542 Lucid-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 18,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 188,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 07.08.2023 hat Lucid die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 150,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 97,34 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Lucid am 13.11.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,464 USD je Lucid-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

NASDAQ-Wert Lucid-Aktie gefragt: Tesla-Konkurrent Lucid mit Umsatzsprung aber mehr Verlust

Ausblick: Lucid verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Analystenlieblinge in den Top-Branchen KI und EV: NVIDIA wird seinem Ruf gerecht - Tesla-Aktie nicht