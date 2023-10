Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid steigt am Dienstagmittag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Lucid. Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 5,05 USD.

Um 11:55 Uhr sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 5,05 USD zu. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 95.584 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 17,81 USD erreichte der Titel am 28.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 252,67 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2023 auf bis zu 4,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 3,56 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 07.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 150,87 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 97,34 USD umgesetzt worden waren.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 13.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,494 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels fester

Tesla, Nikola, oder Lucid? Das sind die meist geshorteten E-Auto-Aktien

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 nachmittags mit Kursplus