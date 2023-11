Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Lucid. Im Tradegate-Handel kam die Lucid-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 3,54 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:17 Uhr die Lucid-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 3,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lucid-Aktie bei 3,59 EUR. Die Lucid-Aktie sank bis auf 3,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,59 EUR. Bisher wurden via Tradegate 3.261 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 361,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.11.2023 bei 3,50 EUR. Mit Abgaben von 1,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.11.2023 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD gegenüber -0,40 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,49 Prozent auf 137,81 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 195,46 USD erwirtschaftet worden.

Die Lucid-Bilanz für Q4 2023 wird am 26.02.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,379 USD je Aktie ausweisen dürften.

