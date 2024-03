Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Montagmittag in Grün

Lucid im Blick

Die Aktie von Lucid gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lucid legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 3,12 USD.

Um 12:04 Uhr stieg die Lucid-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,12 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 103.439 Lucid-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 8,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.04.2023). Mit einem Zuwachs von 184,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.01.2024 bei 2,54 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Lucid veröffentlichte am 21.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,28 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 39,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 157,15 USD im Vergleich zu 257,71 USD im Vorjahresquartal.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2024 einen Verlust in Höhe von -1,063 USD ausweisen wird.

