Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die Aktie von Lucid gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lucid legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 3,11 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 09:15 Uhr 0,3 Prozent auf 3,11 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 4.814 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2023 markierte das Papier bei 8,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 64,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.01.2024 bei 2,54 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 18,33 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 21.02.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,28 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 39,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 257,71 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 157,15 USD.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Lucid wird am 02.05.2024 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,063 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

