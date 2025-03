Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit Abschlägen

Lucid im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,8 Prozent auf 2,00 USD ab.

Um 15:49 Uhr rutschte die Lucid-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,8 Prozent auf 2,00 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Lucid-Aktie bis auf 2,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,08 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6.199.002 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 121,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 1,94 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 3,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 25.02.2025 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,29 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 234,47 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157,15 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 12.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,926 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt am Mittag

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 startet mit Verlusten

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart leichter