Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 8,08 USD zu.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 8,08 USD. Im Tageshoch stieg die Lucid-Aktie bis auf 8,16 USD. Bei 8,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 14.220.406 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 21,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 169,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lucid-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2023 bei 5,46 USD. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 47,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid veröffentlichte am 08.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,43 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lucid im vergangenen Quartal 149,43 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 159,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lucid 57,68 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Lucid am 02.08.2023 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,406 USD ausweisen wird.

