Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 2,19 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 2,19 USD. Den Tageshöchststand markierte die Lucid-Aktie bei 2,23 USD. Bei 2,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.128.292 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,43 USD. Dieser Kurs wurde am 27.08.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lucid-Aktie 102,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (1,94 USD). Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 13,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 05.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 259,43 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 200,58 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,920 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

