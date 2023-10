Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 5,41 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 0,6 Prozent auf 5,41 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.627 Lucid-Aktien.

Am 28.01.2023 markierte das Papier bei 17,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 229,21 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.10.2023 bei 4,87 USD. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 11,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,40 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 150,87 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,34 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2023 -1,494 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

