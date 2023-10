Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 5,32 USD abwärts.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 5,32 USD. Im Tief verlor die Lucid-Aktie bis auf 5,30 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,39 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 4.904.717 Lucid-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,81 USD. Dieser Kurs wurde am 28.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 234,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,87 USD. Dieser Wert wurde am 10.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 9,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.08.2023 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,33 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 150,87 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,34 USD in den Büchern standen.

Am 13.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,494 USD je Lucid-Aktie.

