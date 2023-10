Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gibt am Vormittag nach

Kurs der Lucid

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lucid. Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 5,14 EUR.

Die Lucid-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 5,14 EUR abwärts. Der Kurs der Lucid-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,06 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,06 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.165 Lucid-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,33 EUR) erklomm das Papier am 27.01.2023. Gewinne von 217,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2023 auf bis zu 4,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 11,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 07.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lucid mit einem Umsatz von insgesamt 150,87 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,34 USD erwirtschaftet worden waren, um 55,00 Prozent gesteigert.

Am 13.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2023 -1,494 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 in der Gewinnzone

Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne