Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid bricht am Mittag ein

Die Aktie von Lucid gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Lucid-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,7 Prozent auf 4,46 USD.

Die Lucid-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr um 5,7 Prozent auf 4,46 USD nach. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 754.069 Aktien.

Bei 17,81 USD erreichte der Titel am 28.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 299,33 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,62 USD am 11.11.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lucid gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,28 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 29,49 Prozent auf 137,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lucid 195,46 USD umgesetzt.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 26.02.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,366 USD je Lucid-Aktie.

