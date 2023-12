Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Montagnachmittag tiefer

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 klettert am Mittag

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 mittags mit Abgaben

Handel in New York: NASDAQ 100 steigt am Freitagnachmittag

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet

Renault to pick partner for new Twingo EV by early 2024

Montagshandel in Frankfurt: So performt der DAX am Montagnachmittag

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 legt am Montagnachmittag zu

Handel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Nachmittag

Nikola-Aktie an der NASDAQ unter Druck: Nikola macht neue Schulden in Millionenhöhe - Ausgabe neuer Nikola-Aktien geplant

Heute im Fokus

Sartorius und Merck prüfen Übernahme von Single Use Support. CTS steigt wohl in Bieterwettstreit um See Tickets ein. Chinesische Konkurrenten bedrohen wohl mit eigenen KI-Chips NVIDIAs Vormachtstellung. Microsoft weitet Cloud-Kapazität in Deutschland deutlich aus. Finanzinvestoren offenbar an Macy's interessiert. Bündnis demonstriert in Grünheide gegen Tesla-Ausbaupläne.