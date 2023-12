Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Vormittag mit Kurseinbußen

Lucid im Blick

Die Aktie von Lucid gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Lucid-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 4,38 EUR.

Die Lucid-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:11 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 4,38 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lucid-Aktie bis auf 4,31 EUR. Bei 4,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.815 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 272,40 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 28,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.11.2023 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,40 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lucid mit einem Umsatz von insgesamt 137,81 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,46 USD erwirtschaftet worden waren, um 29,49 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Lucid im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,366 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 freundlich

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer