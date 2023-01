Lucid Aktie News: Lucid am Mittag nahe Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Lucid 7,30 EUR

Kaum Bewegung ließ sich um 12:22 Uhr bei der Lucid-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NDB bei 7,93 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 95.525 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 13.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,59 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 83,34 Prozent wieder erreichen. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 08.11.2022 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,40 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,43 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 195,46 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lucid 0,23 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 27.02.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Lucid-Anleger Experten zufolge am 26.02.2024 werfen.

2022 dürfte Lucid einen Verlust von -1,058 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

