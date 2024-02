Aktie im Fokus

Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Nachmittag an Fahrt

12.02.24 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 3,67 USD.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Lucid 3,39 EUR 0,05 EUR 1,45% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 4,1 Prozent auf 3,67 USD. Bei 3,77 USD erreichte die Lucid-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 6.881.579 Lucid-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,27 USD) erklomm das Papier am 17.02.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lucid-Aktie 207,41 Prozent zulegen. Am 20.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,54 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Nachdem Lucid seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 08.11.2023 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 137,81 USD – das entspricht einem Abschlag von 29,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 195,46 USD erwirtschaftet worden. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Lucid wird am 21.02.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Lucid möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,361 USD je Aktie in den Lucid-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie Zuversicht in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Gewinnen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lucid Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Lucid