Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger greifen bei Lucid am Montagvormittag zu

12.02.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Lucid gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lucid-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 3,25 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lucid-Aktie bei 3,30 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 988 Lucid-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2023 bei 10,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 230,42 Prozent. Bei 2,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,38 Prozent. Die Dividendenausschüttung für Lucid-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Lucid ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,49 Prozent auf 137,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 195,46 USD in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.02.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025. 2023 dürfte Lucid einen Verlust von -1,361 USD verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie Zuversicht in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Gewinnen

Bildquellen: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images