Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag auf grünem Terrain

12.03.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 3,02 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 3,02 USD zu. Die Lucid-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,04 USD aus. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,01 USD. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.987.726 Stück gehandelt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,87 USD. Dieser Kurs wurde am 13.04.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 65,95 Prozent niedriger. Am 20.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,54 USD. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 18,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lucid-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 21.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 157,15 USD – das entspricht einem Abschlag von 39,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 257,71 USD erwirtschaftet worden. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2024 veröffentlicht. Laut Analysten dürfte Lucid im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,063 USD einfahren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Montagshandels Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in Grün Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende zu

